SHL:s domarchef erkänner misstaget: ”Det blev fel”

Luleå fick ett mål bortdömt i helgens finalrepris mot Brynäs.

Nu erkänner SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink att huvuddomarna fattade fel beslut.

– Vi tycker att det blev fel. Det ska inte vara bortdömt, säger han till NSD.

Tomas Thorsbrink menar att Luleås 1–0-mål i lördags borde ha godkänts.

Foto: Bildbyrån

Luleå fick se vad man trodde var ett 1–0-mål i helgens bortamatch mot Brynäs bli bortdömt. Detta sedan Brendan Shinnimin bedömdes ha stört Brynäsmålvakten Damian Clara i målgården.

Shinnimin menade att målet borde ha godkänts, experterna i TV4-studion likaså – och nu får de medhåll från SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink.

– Vi tycker att det blev fel. Det ska inte vara bortdömt, säger Thorsbrink till NSD.

13:55 @brynas – @LuleaHockey Efter videobedömning framgår det att anfallande spelare hindrade målvakten i målområdet. Därav, EJ mål. Detta enligt regel 69.3 ”Interference on the goalkeeper, kontakt inne i målområdet”: https://t.co/Lr8RUq7RwB #SHL #twittpuck pic.twitter.com/szB3R4yY3q — SHLsituationsrum (@SHLsituationer) January 3, 2026

”Brynäs målvakt som orsakar kontakten”

I sin analys i efterhand menar Thorsbrink på att det var Damian Clara som stack ut sin målvaktsklubba och inte Brendan Shinnimin som ställde sig på den i situationen där Luleå trodde sig ha gjort 1–0.

– När vi tittar och går igenom situationen så tycker vi för det första att det är en svår situation. Men det är ju Brynäs målvakt som orsakar kontakten utanför blå (målgården). Och sen har Luleå-spelaren tyngden på bägge skridskorna och sen dras han in (i målgården), säger Thorsbrink och fortsätter:

– Om däremot han hade stått i målgården då hade det inte varit mål. Även om målvakten initierar kontakt med en spelare i målgården då är det aldrig mål. Men här är han utanför. Så det där borde ha varit mål.

I stället för 1–0 till Luleå kunde Jakob Silfverberg i stället göra 1–0 i den första perioden, i en match som Brynäs till slut vann med 4–2.



