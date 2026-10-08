Jansson: En pust som ekar över Stockholm

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgårdens inledning på SHL har lämnat en hel del att önska. Stockholmarna har inte bara inkasserat tre ynka poäng, de har också sett riktigt svaga ut. Inte minst i närkampsspelet och i inställningen under de matcherna jag har bevittnat på hemmaplan.

Den här veckan var på förhand också en riktig ångestvecka.

Inte för att serien på något sätt avgörs av en vecka i början av oktober. Utan för att två förluster, på hemmaplan, mot två förmodade bottenlag hade gett dem en fullskalig krisstämpel. Då är frågan om den sportsliga ledningen hade kunnat stå emot det enorma trycket som blir i den här klubben när det grinar emot.

Bara den här kvällen märktes det att det inte var samma energi i arenan. Stolar lyste av sin tomhet och sittplatspubliken gjorde just det, satt ner, större delen av matchen.

En seger som ger arbetsro