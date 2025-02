Ber om ursäkt: ”Lät mina känslor ta över”

Brendan Shinnimins bråk med de egna supportrarna har väckt mycket känslor.

Nu går Luleå-forwarden ut och ber om ursäkt till alla inblandade.

– Jag överreagerade i det läget, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Brendan Shinnimin. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Brendan Shinnimin kunde inte hålla tillbaka känslorna efter tisdagens 1–3-förlust mot rivalen från Skellefteå. Detta efter att han tidigare dragit på sig en utvisning för abuse of officials och satt laget i en tuff sits med spel tre mot fem.



– Jag fick buande och fuck offs och en massa handgester. Jag sa fuck that. För jag tycker att det är fuck that. Jag borde kanske inte reagerat som jag gjorde, men jag är väldigt passionerad. Jag kan förstå att de är frustrerade, men du buar inte åt dina egna spelare. Jag sa fuck that för jag tyckte att det var bullshit, sade Luleå-spelaren sedan till Norrländska Socialdemokraten om bråket med de egna supportrarna.



Nu har Luleå och kanadensaren gått ut med ett uttalande efter händelsen.



– Efter gårdagens hemmamatch lät jag tyvärr mina känslor ta över och jag hamnade i en onödig diskussion med några av våra supportrar som av förståeliga skäl var besvikna efter matchen. Jag överreagerade i det läget och vill därför be om ursäkt till alla inblandade, säger Shinnimin och fortsätter:

– Som alla vet är våra supportrar otroligt viktiga för oss, och vi uppskattar verkligen engagemanget och stödet som vi får i match efter match, både på hemmaplan och borta. Detta är något som jag och laget försöker förmedla efter varje match som vi spelar när vi tackar publiken för deras stöd.

”Jag måste ta lärdom av det som skett”

Efter matchen berättade sportchef Thomas Fröberg för NSD att han skulle föra en dialog med forwarden om det hela – och fördömde samtidigt beteendet.



– Jag har ingen aning om vad som skreks, men att han skriker mot dem är olyckligt. Han ska givetvis inte käfta med våra egna supportrar, och det kommer han att få veta. Jag hatar sånt där, och vi kommer reda ut det i morgon när alla har lugnat ner sig, sade Fröberg.



Nu menar Shinnimin att han ska ta med sig detta vidare in i slutspurten på säsongen.



– Jag måste ta lärdom av det som skett och jag ser nu fram emot att fokusera på det vi alla brinner för: att tillsammans kämpa för Luleå Hockey och att vi skall kunna ta ytterligare segrar, med start hemma mot HV71 imorgon, säger han i uttalandet.