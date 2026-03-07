Oscar Fantenbergs succé fortsätter – hjälte för LHC

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

LHC-seger med 4–3 efter förlängning

LHC:s Remi Elie tvåmålsskytt

Oscar Fantenberg avgjorde för LHC

Det blev en riktigt tajt match när LHC tog emot Brynäs i SHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där LHC var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–1, 0–0, 2–2, 1–0). Matchhjälte blev Oscar Fantenberg, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Remi Elie tvåmålsskytt för LHC

Robin Kovacs gjorde 1–0 till LHC efter bara 3.29 framspelad av Eskild Bakke Olsen och Jakub Vrana. Efter 12.00 kvitterade Brynäs när Jakob Silfverberg slog till efter pass från Lucas Pettersson och Axel Andersson.

Andra perioden blev mållös.

LHC tog ledningen på nytt genom Remi Elie efter 1.55 i tredje perioden.

Brynäs kvitterade till 2–2 genom Johan Larsson efter 6.40 av perioden.

Efter 9.24 gjorde LHC 3–2 genom Remi Elie som gjorde sitt andra mål.

Brynäs gjorde 3–3 genom Johan Larsson med 2.27 kvar att spela av perioden.

Matchvinnare för hemmalaget LHC blev Oscar Fantenberg som 3.09 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

LHC:s Jakub Vrana hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, LHC med 15–12 och Brynäs med 15–10 i målskillnad.

På tisdag 10 mars 19.00 spelar LHC hemma mot Luleå och Brynäs hemma mot Malmö.

LHC–Brynäs 4–3 (1–1, 0–0, 2–2, 1–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (3.29) Robin Kovacs (Eskild Bakke Olsen, Jakub Vrana), 1–1 (12.00) Jakob Silfverberg (Lucas Pettersson, Axel Andersson).

Tredje perioden: 2–1 (41.55) Remi Elie (Rasmus Rissanen, Nicholas Shore), 2–2 (46.40) Johan Larsson (Jakob Silfverberg, Kieffer Bellows), 3–2 (49.24) Remi Elie (Nicholas Shore, Jakub Vrana), 3–3 (57.33) Johan Larsson (Oskar Lindblom, Johannes Kinnvall).

Förlängning: 4–3 (63.09) Oscar Fantenberg (Markus Ljungh, Jakub Vrana).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 3-0-2

Brynäs: 3-2-0

Nästa match:

LHC: Luleå HF, hemma, 10 mars 19.00

Brynäs: IF Malmö Redhawks, hemma, 10 mars 19.00