Seger för Frölunda i toppmötet med Rögle

Frölunda segrade – 5–2 mot Rögle

Frölundas nionde seger på de senaste tio matcherna

Nicklas Lasu avgjorde för Frölunda

Frölunda tog en tung seger på bortaplan mot Rögle i toppmötet i SHL på fredagen. Matchen slutade 2–5 (0–2, 1–1, 1–2).

Det här innebär att Frölunda nu har nio segrar i följd i SHL.

Rögle–Frölunda – mål för mål

Jacob Peterson gjorde 1–0 till gästande Frölunda efter 14.34.

Efter 16.28 gjorde laget 0–2 när Max Lindholm slog till framspelad av Theodor Niederbach och Linus Weissbach.

Efter 14.20 i andra perioden nätade Nicklas Lasu på pass av Noah Hasa och Isac Heens och gjorde 0–3.

Rögles Lubos Horky gjorde 1–3 efter 17.41 framspelad av Fredrik Olofsson och Felix Nilsson.

Efter 4.35 i tredje perioden ökade Frölunda på till 1–4 genom Jere Innala.

Rögle reducerade dock till 2–4 genom Lubos Horky efter 11.38 av perioden.

Frölunda kunde dock avgöra till 2–5 med 1.56 kvar av matchen genom Filip Cederqvist.

Rögle har två vinster och tre förluster och 9–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Rögle stannar därmed på tredje plats och Frölunda toppar fortfarande tabellen.

Nästa motstånd för Rögle är HV 71. Frölunda tar sig an Malmö borta. Båda matcherna spelas söndag 28 december 15.15.

Rögle–Frölunda 2–5 (0–2, 1–1, 1–2)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (14.34) Jacob Peterson, 0–2 (16.28) Max Lindholm (Theodor Niederbach, Linus Weissbach).

Andra perioden: 0–3 (34.20) Nicklas Lasu (Noah Hasa, Isac Heens), 1–3 (37.41) Lubos Horky (Fredrik Olofsson, Felix Nilsson).

Tredje perioden: 1–4 (44.35) Jere Innala (Linus Weissbach, Arttu Ruotsalainen), 2–4 (51.38) Lubos Horky (Calle Själin, Mark Friedman), 2–5 (58.04) Filip Cederqvist (Nicklas Lasu, Max Friberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

Rögle: HV 71, hemma, 28 december 15.15

Frölunda: IF Malmö Redhawks, borta, 28 december 15.15