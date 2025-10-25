Återvänder till SHL – på korttidskontrakt

Sebastian Wännström är tillbaka i SHL.

Via sin hemsida meddelar Malmö att forwarden skrivit ett korttidskontrakt med klubben.

Sebastian Wännström.

Foto: Christian Kolbert/Imago/Bildbyrån

Malmö har inkasserat sex raka förluster och sladdar i SHL-tabellen.



Nu agerar nästjumbon. Via sin hemsida meddelar klubben att man skrivit ett korttidskontrakt med forwarden Sebastian Wännström.



– Det känns riktigt inspirerande att komma till Malmö Redhawks. Sedan första samtalet har allt gått väldigt fort, men jag är redo och ser fram emot att dra igång, träffa grabbarna och bidra både på och utanför isen, säger Wännström till klubbens hemsida.

Spelklar till dagens match

Wännström är spelklar redan till dagens match mot Växjö.



– Sebastian är sugen på att visa vad han går för och har förberett sig på bästa sätt för den här chansen. Vi är glada att välkomna honom till Redhawks, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Gått klubblös under hösten

Den 34-årige forwarden har varit klubblös under hösten efter att hans avtal med finska Sport löpte ut i våras. Förra säsongen inledde han i norska Stavanger Oilers, där han stod för 20 poäng på 26 matcher, innan han avslutade säsongen i Sport genom att göra två poäng (1+1) på 13 grundseriematcher samt två poäng (2+0) på åtta slutspelsmatcher.



Tidigare har Wännström samlat på sig totalt 308 SHL-matcher i Brynäs, Rögle, HV71 och Leksand. Sin senaste säsong i SHL gjorde 34-åringen med Leksand säsongen 2019/20, där han stod för 14 poäng (10+4) på 49 matcher.

Source: Sebastian Wännström @ Elite Prospects