Avslöjar själv: Blev utfryst av Rönnberg

Rönnberg och Stålberg är vänner igen efter en golfrunda.

Foto: Bildbyrån (montage).

Tidigare i augusti kom beskedet att Sebastian Stålberg gjort sitt på isen. Karriären var över efter en resa som tagit honom till dubbla SM-guld med Frölunda HC, fyra CHL-titlar, och senast, sex raka säsonger i Finland. Men saker och ting hade också kunnat se annorlunda ut.

När den tidigare forwarden gästar Göteborgs-Postens podcast "Klubbland" öppnar han upp om slutet i SHL-klubben. Ett slut som kom då Stålberg köptes ut av föreningen som fostrat honom – trots ett år kvar på kontraktet.

Frölunda hade fått fram Lucas Raymond det där sista året, och enligt Stålberg fanns det höga krav på att satsa ungt. Under SHL-premiären mot Brynäs plockades han därmed bort.

– Jag började slussas ut. Där och då var det segt och jobbigt, men om jag tittar tillbaka på det så kan jag ändå nånstans acceptera det. Det var inga dåliga spelare som jag konkurrerades ut av, säger han till GP och fortsätter.

– Det var väldigt abrupt. Jag spelade typ ingenting efter det. Jag satt som extraforward i 30 matcher och hade knappt ett byte.

Blev utfryst av Rönnberg: "Inte speciellt snyggt"

Någon flytt från Göteborgsklubben blev det dock inte för Sebastian Stålberg. Det då han och sambon väntade sitt första barn. Istället fick han vänta ut det sista året och därefter flytta till Finland.

– Inte mot Frölunda, kanske, säger Stålberg om huruvida han kände en ilska.

– Det var mer mot Roger Rönnberg, hur han där och då hanterade situationen. Att han tog bort mig så tydligt, eller hur han frös ut mig så tydligt. Det tycker jag inte var schysst.

Även på träningar fick den då 30-årige Stålberg stå mycket vid sidan, och det dröjde innan han och Rönnberg blev sams. Nu spelade de golf tillsammans så sent som i våras.

– Det är ingen idé att gå runt och sura och tycka att han är dum. Men jag tycker inte att han skötte det speciellt schysst eller snyggt. Men vafan, det är vad det är ... han hade press från sitt håll och business är business. Men där och då var jag inte skitnöjd med det, säger Stålberg.