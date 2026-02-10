Mardrömsbeskedet: Missar resten av säsongen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå drabbas av ett tungt besked.

Tre Kronor-forwarden Sebastian Hartmann missar resten av säsongen efter sin skada.

Sebastian Hartmann kommer inte att spela mer den här säsongen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

I lördagens 4-1-seger mot Leksand var det oroväckande bilder för Timrå IK. Både Anton Wedin och Sebastian Hartmann utgick med skador, och Wedin blev skadad mindre än två minuter in i sin comeback efter flera månaders frånvaro. Timrå meddelade sedan under måndagen att duon skulle undersökas under veckan.

Nu har också beskedet kommit kring skadorna.

För Sebastian Hartmann är det ett tungt besked. Timrå skriver nämligen att han kommer att tvingas till en lång rehabilitering vilket innebär att han missar resten av säsongen i SHL.

– Sebastian Hartmann har ådragit sig en skada som kräver behandling följt av rehabilitering. Han är därmed inte aktuell för spel resten av säsongen, säger Timrås lagläkare Christian Rydin.

De senaste åren har Sebastian Hartmann varit en regelbunden spelare i Tre Kronor och han var även uttagen och spelade Finland Hockey Games i höstas. I Timrå har Hartmann gjort 20 poäng på 43 matcher under årets säsong.

Lugnande besked om Anton Wedin

Gällande Anton Wedin är det däremot ett lugnande besked. Han har klarat sig från en ny allvarlig skada och bedöms i stället kunna vara tillbaka i spel redan efter uppehållet.

– Efter vidare utredning kan vi konstatera att Anton Wedin har en skadestatus är dag för dag. Det är fortfarande tidigt att ge en exakt prognos, men vår förhoppning är att han kan vara tillgänglig för spel redan till nästkommande match, säger Christian Rydin.

Anton Wedin gjorde succé och var en av Timrås bästa spelare i fjol med 40 poäng på 50 matcher. Den här säsongen har dock präglats av skador där Wedin endast kommit till spel i 23 matcher och noterats för elva poäng.

