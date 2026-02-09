”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Både Anton Wedin och Sebastian Hartmann klev av skadade för Timrå i vinsten mot Leksand i lördags.

Nu ger Timrå ett första besked om duons status.

Anton Wedin och Sebastian Hartmann klev av med skador i lördags. Foto: Bildbyrån

Timrå bröt sin förlustsvit i lördags genom att besegra Leksand borta med 4-1. JVM-stjärnorna Alfons Freij, Linus Eriksson och Eddie Genborg klev fram med varsitt mål för Timrå i segern mot tabelljumbon. Det kom däremot att bli en dyrköpt vinst för medelpadingarna som tappade två spelare under matchens gång.

Anton Wedin har missat stora delar av säsongen på grund av skada. I höstas gick Timrå ut med att Wedin förväntades missa resten av grundserien. 32-åringens rehabilitering gick dock bättre än förväntat och han gjorde comeback i lördagens match mot Leksand. Wedin blev däremot inte långvarig på isen utan klev av tidigt, efter att ha noterats för blott 1:49 minuters istid.

Som om det inte vore nog fick även nyckelspelaren Sebastian Hartmann utgå med en skada under matchen mot Leksand. Hartmann, som spelat i Tre Kronor under säsongen, klev av senare i matchen och stannade på 6:28 minuters istid innan han tvingades av isen.

Timrå ger besked om Anton Wedin och Sebastian Hartmann

Nu ger Timrå en första uppdatering om hur läget är med Anton Wedin och Sebastian Hartmann. Det är ännu osäkert ifall duon kan vara tillbaka i spel efter uppehållet eller om det rör sig om längre frånvaro.

– Anton Wedin ådrog sig under lördagens match en överkroppskada och Sebastian Hartmann en underkroppskada. Båda spelarna ska vidare undersökas under veckan och är ej med på dagens isträning, säger lagläkaren Christian Rydin i ett uttalande på klubbens hemsida.

Anton Wedin, som har varit väldigt skadedrabbad de senaste åren, har noterats för elva poäng på 23 matcher när han har spelat för Timrå den här säsongen. I fjol var han en av lagets bästa spelare med 40 poäng på 50 matcher. Sebastian Hartmann å sin sida har gjort 20 poäng på 43 matcher under årets säsong.

