Lämnar Timrå - köps loss av Djurgården

Sebastian Hartmann byter Timrå mot Djurgården. Foto: Bildbyrån.

2019 kom Sebastian Hartmann till Timrå IK från Mora IK . Han gjorde omedelbar succé och sköt 22 mål i Hockeyallsvenskan under sitt första år i klubben. Succén fortsatte sedan i SHL och Hartmann blev en landslagsforward.

Men efter sju år i Medelpad lämnar han nu klubben, trots ett gällande kontrakt till 2028. Det skriver klubben på sin sajt .

– Vi har haft en bra och konstruktiv dialog med Sebastian kring hans situation. Timrå IK ska vara en klubb för spelare som verkligen vill vara här och vara en del av vår resa framåt. När den här möjligheten dök upp och alla parter kunde hitta en lösning som fungerade, valde vi att gå vidare med överenskommelsen. Vi vill tacka Sebastian för hans insatser i Timrå IK och önskar honom stort lycka till i framtiden, säger sportchef Kent Norberg.

Sebastian Hartmann klar för Djurgården

Nu köps han istället loss av Djurgårdens IF Hockey

– Tiden är kommen. Jag har uppskattat varje minut jag fått spela i den rödvita tröjan och vill rikta ett stort tack till lagkamrater, ledare, föreningen och alla supportrar för stödet under min tid här. När den här möjligheten dök upp blev det en lösning som känns bra även för familjen, och det har varit en viktig del i mitt beslut, säger Sebastian Hartmann själv.

Den gångna säsongen gjorde 32-åringen, med Almtuna IS som moderklubb, 20 poäng. Dessa fördelade sig på åtta mål och tolv assistpoäng. Han spelade också en säsong i Djurgårdens J20-lag, säsongen 12/13.

– När den här möjligheten öppnade upp sig passade det väldigt väl in i vårt behov. I Sebastian Hartmann adderar vi en rivig, skridskostark rightare med kraft i sitt spel, vilket vi tycker kompletterar vår forwardsida väl. Sebastian ansluter också med en stor SHL-rutin och är van att spela alla spelformer, säger Djurgårdens sportchef Marcus Due-Boje.

Tidigare idag bekräftade Djurgården att de värvat Noel Gunler.