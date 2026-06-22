KLART: Tidigare JVM-stjärnan återvänder till SHL

Noel Gunler är klar för Djurgården. Foto: Bildbyrån (Collage)

Efter spel i Luleå och Brynäs lämnade Noel Gunler svensk hockey 2022. Nu är forwarden tillbaka i SHL igen.

Han har skrivit på ett tvåårskontrakt med Djurgården, bekräftar klubben på sin hemsida.

– Han kommer vara ett bra tillskott till vår trupp som en skicklig forward med ett mycket giftigt skott. Vi attraherades av Noels resa i Nordamerika där han successivt har byggt på sitt spel hela tiden och därmed lyckats utvecklas, vilket vi är övertygade om att han kommer fortsätta göra hos oss också, säger sportchef Marcus Due-Boje.

Noel Gunler klar för Djurgården

Gunler kommer från sin bästa AHL-säsong, med 15+20 på 71 matcher för Chicago Wolves som resultat. Han var också med och tog sitt lag till final i AHL:s slutspel. I slutspelet blev der 2+5 på 21 matcher.

I Sverige gjorde forwarden som mest 23 poäng på 51 matcher i SHL. Han blev också ett känt namn för den stora massan under JVM 2021 då han sköt fyra mål på fem matcher för Juniorkronorna.

– Det har känts väldigt bra från start med alla i föreningen och jag är riktigt taggad, säger han om framtiden i Djurgården.