Sebastian Hartmann uppges kunna flytta till Djurgården.

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Sebastian Hartmann har spelat sju raka säsonger i Timrå IK. Där har han varit med om att föra upp klubben till SHL samt etablerat sig i toppligan. Hartmann har blivit en nyckelspelare för Timrå och har också varit en regelbunden spelare i Tre Kronor de senaste åren.

I oktober 2024 skrev Hartmann ett nytt långtidskontrakt med Timrå som gäller till 2028 med ett optionsår för ytterligare en säsong. Trots det uppges dock 32-åringens framtid i klubben ändå vara osäker.

Expressen uppger att Djurgården är intresserade av att värva Sebastian Hartmann. Det skulle då eventuellt kunna bli aktuellt för Hartmann att bryta sitt kontrakt med Timrå för att i stället flytta till Stockholm.

Djurgården ska vilja värva svenska spelare snarare än att bygga en trupp med flera utländska spelare. Samtidigt har laget i nuläget endast en högerfattad forward på kontrakt i form av supertalangen Viggo Björck , dock ryktas även Noel Gunler ansluta som ytterligare en "rightare". DIF söker därför efter fler högerfattade forwards och har identifierat Hartmann som en potentiell värvning.

Sebastian Hartmann kan bryta med Timrå IK – jagas av Djurgården

Enligt Expressen ska det till och med varit konkret med en övergång för en tid sedan. Då sade Timrå nej men dörren ska ändå inte vara stängd för en framtida övergång. I nuläget har Timrå 16 forwards på kontrakt och klubben skulle kunna frigöra pengar genom att släppa Hartmann. De skulle även kunna få en övergångssumma från Djurgården som en del av övergången.

Sebastian Hartmann kommer från Uppsala och har Almtuna IS som moderklubb. En flytt till Djurgården skulle således innebära att han kommer närmare hemmet. Hartmann spelade också en säsong i Djurgårdens J20-lag som junior 2012/13.

Den senaste säsongen stod Hartmann för 20 poäng på 43 matcher för Timrå i SHL. Hans bästa säsong var när Timrå var nykomlingar i SHL, då gjorde Hartmann 14 mål och 25 poäng på 49 matcher. I kvalet, mot just Djurgården, klev sedan Sebastian Hartmann fram och var avgörande med 4+2 på fyra matcher för att hålla Timrå kvar i SHL samt skicka Djurgården ner till HockeyAllsvenskan . Nu skulle han alltså kunna flytta till DIF.

Under sin karriär har Sebastian Hartmann spelat 316 SHL-matcher för Mora och Timrå.