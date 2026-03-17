Under hela säsongen har hockeysverige.se tagit ut veckans lag i SHL – varje måndag. Det blev totalt 23 laguttagningar – och här är spelarna som kom med flest gånger på respektive position.

Målvakter:

Strauss Mann & Adam Åhman – tre gånger

Hela 17 (!) olika målvakter kom med i veckans lag. Fyra av dem kom med mer än en gång, och två av dessa kom till och med tre gånger. Det var Strauss Mann och Adam Åhman. Rimligt, utifrån att det var två tydliga förstemålvakter i två lag som slutade topp-tre i SHL.

Mann har ju såklart fått mest fokus på sig eftersom han höll tio nollor, en ny rekordnotering i SHL, men Åhmans succé har gått lite under radarn. Han har dock varit en av SHL:s bästa målvakter den här säsongen och verkligen bevisat att han håller som förstemålvakt i SHL.

Men skulle jag bara plocka ut en av dessa i mitt ”Säsongens lag” blir det såklart Strauss Mann.

Strauss Mann.

Backar:

Johannes Kinnvall – fyra gånger & Jonathan Pudas, Robin Salo, Henrik Tömmernes, David Quenneville – tre gånger

På backplats kom 32 backar med i veckans lag minst en gång. Av dessa kom åtta med vid mer än ett tillfälle. Av dessa kom fem med tre gånger eller fler – och Johannes Kinnvall var ensam om att komma med vid hela fyra tillfällen. Han gjorde minst sagt en bra säsong offensivt, då han slog personligt poängrekord och nådde 40 poäng för andra gången i karriären. Men även hans underliggande siffror i spelet var enormt bra.

De fyra backarna som kom med tre gånger är knappast några oväntade namn. Samtliga slutade topp-tio i backarnas poängliga. Pudas och Quenneville slutade etta och tvåa och vann dessutom backarnas skytteliga.

När jag nu skulle välja vem jag tycker ska ta platsen intill Kinnvall i ”Säsongens lag” står det mellan Pudas och Salo. Och i slutändan väljer jag ändå Pudas. Hade han inte varit skadad så hade han slagit backarnas poängrekord i SHL. Då är det klart man ska slå sig in i laget.

Johannes Kinnvall.

Forwards:

Oscar Lindberg – sju gånger, Jere Innala – fyra gånger, Jonathan Ang & Anton Rödin – tre gånger

44 forwards slog sig in i veckans lag vid något tillfälle. 13 av dem kom med fler än en gång. Av dessa kom alltså fyra forwards med tre gånger eller fler, två kom med fyra gånger eller fler – och Oscar Lindberg var överlägsen herre på täppan med sju (!) uttagningar. Imponerande!

Med det var såklart skytte- och poängkungen given. De 67 poängen han gjorde tog in honom på topp-fem genom alla tider. Han var SHL:s bästa spelare den här säsongen, även om han tappade lite i poängtempo de sista veckorna på säsongen. Inget snack om saken.

Jere Innala kom med i veckans lag fyra gånger och är med det också given. Innala sköt 22 mål och slutade med det femma i skytteligan. Hans återkomst till Göteborg blev minst sagt lyckad.

Sen är det kanske lite mer oväntat att Jonathan Ang och Anton Rödin var de som kom med tre gånger vardera. De hade dock perioder under säsongen då de höll absolut, absolut toppklass. Båda har dock också haft en del svackor.

Och även om det är imponerande att se Anton Rödin, vid 35 års ålder, fortfarande vara så bra så väljer jag ändå Ang som den sista forwarden i laget. Han slutade trots allt sexa i skytteligan och åtta i poängligan – trots spel i ett uruselt HV71. Han var faktiskt den import som gjorde flest poäng i SHL. Den enda importen som slutade topp-tio i SHL:s poängliga.

Oscar Lindberg.

Säsongens lag (baserat på uttagningarna i veckans lag):

Målvakt: Strauss Mann (3)

Backar: Johannes Kinnvall (4) – Jonathan Pudas (3)

Forwards: Jere Innala (4) – Oscar Lindberg (7) – Jonathan Ang (3)