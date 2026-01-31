”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samtidigt som HV71 börjat vinna rasar Örebro mot kval. Under lördagens 0–3-förlust mot Färjestad kom då sågen fram från experterna i TV4.

– Örebro i försvarsspelet… det är smått genant stundtals, hur passiva man är, säger Sanny Lindström i sändningen.

Sanny Lindström sågar Örebro när de rasar mot kval. Foto: Bildbyrån (montage).

15 poäng på de tio senaste matcherna har tagit HV71 till ett läge där man är på väg bort från kvalplatserna i SHL. Desto tuffare ser det ut för Örebro som har den motsatta formkurvan.

När Färjestad kom på besök under lördagen föll man med 0–3 och kritiserades rejält.

– Väldigt, väldigt kämpigt. De är direkt svaga skulle jag säga. Färjestad har den där farten, det är inte överraskande, det har de haft sedan en tid tillbaka. Men Örebro i försvarsspelet… det är smått genant stundtals, hur passiva man är, började TV4:s expert Sanny Lindström i sändningen.

Pekar ut: ”I Örebro är det nästan tvärtom”

Trots dessa ord var det endast 0–1 som stod på tavlan efter första 20. Men trots ett lyft under andra delen av andra kom inget mål.

– Niklas Eriksson lade över lite ansvar på spelarna inför matchen, att de får kliva fram. Han måste få igång det här, och matcha de bästa spelarna hårdare. Karlkvist och de här spelarna har förhållandevis lite istid. De måste in mer frekvent för att Örebro ens ska ha en chans att komma in i den här matchen, säger Sanny Lindström från studion.

Filip Roos stod sedan för både 2–0 och 3–0 när Karlstad-gänget klev ifrån med sin nye tränare (Cam Abbott).

– Man tappar markering bakom ryggen och sånt där. Det blir ganska enkla misstag. Alla lag vill hålla insida, i Örebro är det nästan tvärtom. De spelar efter sargen så att man får insidan på dem. Det är ett jättetufft läge, säger Lindström.

– Det som är illavarslande också är att de har spelat ganska bra tidigare i fem mot fem, men inte fått utdelning. Jag tror det också ligger i fatet, att det är mentalt jobbigt, man gör bra matcher, man förlorar med udda mål… det här kommer att bli ett race in till 52:a omgången, lägger kollegan Petter Rönnqvist till.

Svarar: ”Då blir det svårt att släcka bränder”

I och med detta resultat har Örebro nu samma poäng som HV71 på 13:e plats i tabellen. Därmed är man, med denna form, på väg mot kval mot Leksand.

– Det är väl en liten mix av självförtroende och att man vill väldigt mycket. Sen gör man kanske varandras jobb istället för att lita på kompisen och göra sitt jobb. Då blir det svårt att släcka bränder i egen zon, säger Örebros Gustav Backström i TV4 och fortsätter om mötet med Färjestad.

– De har mycket zontid på oss. Vi får inte stopp i spelet, utan de kan ha långa anfall. Sen när vi har pucken måste vi chippa ut och åka och byta. Sen är det igång igen. Vi måste kunna bryta det mycket tidigare.

Experterna fortsätter sedan att prata om den där kärnan i Örebro som tidigare skapat en grundtrygghet i det defensiva.

– Viljan finns ju där, men det blir något fel där, och så står någon och tittar lite för länge, så man agerar för sent hela tiden, säger Rönnqvist.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects