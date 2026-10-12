Samu Tuomaala har fått en tuff start på tiden i Sverige.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Inför den här säsongen valde Linköping HC att plocka in finländaren Samu Tuomaala från Texas Stars. Forwarden har tidigare öst in poäng i finska andraligan, samt producerat starkt i AHL. I SHL var förhoppningen att han skulle bli en producerande spelare för LHC.

Det har däremot blivit en tung start för 23-åringen.

På de fem första matcherna i klubben blev det fyra förluster och noll poäng för finländaren. Den senaste veckan blev det inget spel till följd av en skada på en träning. Nu står det också klart att det blir en längre tids frånvaro.

Samu Tuomaala blir borta länge

Via sin hemsida meddelar Linköping att Samu Tuomaala har drabbats av en underkroppsskada. Rehabiliteringstiden beräknas vara ett par månader och han väntas vara tillbaka i spel först vid årsskiftet.

Linköping har fått en tung start på säsongen och ligger just nu sist i SHL-tabellen med sju poäng på sju matcher.