Drömmålet – efter tunga tiden: ”Har haft några mörka stunder”

From zero to Zorro.

Sampo Ranta stod på noll mål och hade haft en tung höst i Örebro till följd av skadan.

Men mot HV71 spräckte han målnollan – och krönte sedan kvällen med ett drömmål.

– Det var nog det snyggaste målet som jag har gjort i min karriär, säger Ranta efteråt.

Sampo Ranta stod för ett läckert mål i segern mot HV71. Foto: David Wreland/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Örebro gick på knock i det viktiga bottenmötet mot HV71.

Matchen slutade 5-1 till bortalaget som därmed tar tre väldigt viktiga poäng för att hålla sig på rätt sida kvalstrecket. En av hjältarna i segern var Sampo Ranta som stod för två av målen, hans två första mål i Örebro-tröjan.

Hans andra mål var en riktig delikatess. Sampo Ranta krönte nämligen kvällen med att sätta ett zorro-mål som fastställde slutresultatet 1-5. I katakomberna i Husqvarna Garden efteråt gick lagkamraten David Quenneville och ropade ”goal of the year” när Sampo Ranta intervjuades av media. Ranta svarar själv på hyllningen.

– Jag vet inte, det kanske kommer vara med (i kampen om årets mål) i slutändan. Men det är många skickliga spelare i ligan och några fina mål med ”klapp-klapp-spel” som kanske blir årets mål, men jag tror att det har chansen, säger Ranta.

Har du gjort något snyggare mål i din karriär?

– Troligtvis inte. Jag har gjort viktigare mål i viktigare matcher, men detta var nog det snyggaste målet jag gjort.

Sampo Ranta om zorro-målet: ”Fick en blackout”

Sampo Ranta förklarar hur tankarna gick när han bestämde sig för att testa på en ”zorro”.

– Jag fick pucken där och kände att jag hade avstånd till försvararen vid sargen. Pucken var i ett perfekt läge för att försöka sig på det där. Om jag någonsin skulle få en chans att göra ett sådant mål var det nu. Jag fick lite av en ”blackout” i stunden, det bara hände av sig självt.

Självförtroendet att köra en ”zorro”, kom det eftersom du fick göra ditt första mål tidigare i matchen?

– Ja, jag tror faktiskt det. Jag är en offensiv spelare och vill alltid komma med i målprotokollet. När jag väl fick första ger det en skjuts i självförtroendet. Om jag inte hade gjort det första tidigt i matchen kanske jag inte hade gjort så i den stunden. Det var liksom inget som jag tänkte på utan det bara hände, det gick bara på instinkt.

Svår första tid i Örebro: ”Har varit tufft mentalt”

Sampo Ranta värvades till Örebro från MoDo inför säsongen men finländaren har fått en tung start i nya klubben. Han skadades redan i sin andra match för SHL-säsongen och var borta i nästan två månader innan han gjorde comeback efter landslagsuppehållet. Han har nu stått för 2+1 på fem matcher sedan comebacken.

– Det känns bra. Det var en lång rehab men laget har hjälpt mig på ett bra sätt för att komma tillbaka i form. Jag känner mig bättre och bättre för varje match. Det är såklart ett nytt lag för mig och det är viktigt att få spela in mig i matcherna och bli mer bekväm med allt. Jag känner att jag har en växel till men just nu känns formen bra, säger Ranta.

Det var ju verkligen inte starten du ville ha i din nya klubb, hur tufft har varit och hur har du hanterat den situationen?

– Jag spelade ju bara en och en halv match innan skadan och det var tungt. Jag kände att jag hade haft en riktigt bra försäsong och sedan händer det. Det finns aldrig ett bra tillfälle att bli skadad men att vara borta så länge direkt när man kommer till ett nytt lag, det är inte idealt. Ärligt talat har varit en tuff tid för mig, både mentalt och i andra aspekter. Jag har haft några mörka stunder men ju längre rehaben gick och när jag kunde börja gå på is igen då fick jag en bra känsla igen. Sedan har jag fått ett bra stöd av laget också under tiden som jag inte har kunnat spela.

Känns det som att du är på rätt väg för att nå nivån du vill vara på?

– Ja, det känns så. Samtidigt tycker jag att laget också börjar hitta tillbaka till där vi vill vara. Vi vill bygga vidare på vinster som denna i kväll. När man vinner får man mer självförtroende och jag tror att både jag och laget är på god väg, avslutar Sampo Ranta.

Source: Sampo Ranta @ Elite Prospects