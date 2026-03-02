”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sampo Ranta har inte spelat på den här sidan årsskiftet – men nu är finländaren på väg mot comeback. Precis som landsmannen Teemu Turunen går han för fullt på träning.

— Det blir på ett sätt positiva beslut för oss att ta, där vi helt plötsligt nu är 14 forwards som är redo att spela, säger huvudtränare Niklas Eriksson.

Sampo Ranta går mot comeback för Örebro.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Den 30 december var senast Sampo Ranta spelade för Örebro. Den tilltänkta fixstjärnan har varit borta med skador under stora delar av säsongen och har begränsats till 15 matcher. På dessa har det blivit sex poäng för 25-åringen. Nu börjar han däremot sakta men säkert närma sig spel igen.

Under måndagen gick han för fullt på träningen. Det precis som landsmannen Teemu Turunen. Han gjorde sin sista match den 17 januari mot Skellefteå men är alltså även han aktuell för comeback den här veckan.

— De är på g in i laget här. Det blir på ett sätt positiva beslut för oss att ta, där vi helt plötsligt nu är 14 forwards som är redo att spela. Vi får se lite hur vi kommer matcha laget men samtidigt ska man ha respekt för att de har varit borta länge. Att bara komma in och spela är inte enkelt. Utan vi ska försöka matcha in dem på ett bra sätt, säger Niklas Eriksson till Örebros hemsida.

Teemu Turunen har gjort 13 poäng på 26 matcher den här säsongen. Örebro ligger just nu i ett prekärt läge i tabellen. De är endast två poäng före HV71 som ligger på kvalplats, samtidigt som formstarka Leksand är fem poäng bakom. Det är också just fem matcher kvar att spela den här säsongen. För Örebros del är det Djurgården som väntar på hemmaplan på torsdag.