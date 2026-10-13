Lämnar SHL-laget – presenterad av ny klubb

Sampo Ranta är klar för HIFK.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Under söndagen rapporterade finska Urheilucast att Örebros forward Sampo Ranta skulle komma att lämna SHL-klubben för spel i HIFK. I går rapporterade även Sportbladet samma uppgifter – och nu står det klart att så blir fallet.

Via sin hemsida meddelar Örebro att klubben och Ranta väljer att gå skilda vägar.

– Speltiden i inledningen på säsongen för Sampo har inte blivit som varken vi eller Sampo själv önskat. När sedan den här lösningen dök upp kändes det som den bästa tänkbara för bägge parter. Sampo har varit väldigt professionell genom hela den här processen och vi önskar honom all lycka i hans fortsatta karriär, säger sportchefen Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

Sampo Ranta skriver ettårskontrakt

Ranta har i stället skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut med Helsingfors-klubben HIFK.

– Det har gått snabbt, men det var ett enkelt val i slutändan. Jag såg en stor möjlighet här. Jag vill självklart komma hit och hjälpa laget, säger Ranta till HIFK:s hemsida .

Den 26-årige forwarden har spelat i SHL sedan 2023, då han anslöt till MoDo från Colorado Avalanches organisation. Efter två säsonger i Örnsköldsvik flyttade han till Örebro inför fjolårssäsongen, men debutsäsongen i Örebro präglades av skadefrånvaro då finländaren endast kom till spel i 16 matcher.

Under säsongsinledningen på den här säsongen har Ranta noterats för en poäng på sju matcher, där han snittat strax över tolv minuters istid per match.