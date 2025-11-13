Gör comeback – efter långa frånvaron

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sampo Ranta har bara kunnat spela två matcher med Örebro den här säsongen.

Efter närmare två månaders frånvaro är nu den finske forwarden redo för comeback.

Sampo Ranta.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

I ett inlägg på X bekräftar Örebro att finske nyförvärvet Sampo Ranta är redo för comeback i kvällens match mot Frölunda efter att ha missat nära två månader på grund av skadebekymmer.



För Nerikes Allehanda berättar tränaren Niklas Eriksson att Ranta kommer att gå in i en kedja med Sean Malone och Teemu Turunen.



– Han blir ju verkligen som ett nyförvärv för oss, han spelade ju bara en och en halv match innan han blev skadad, säger Eriksson till tidningen.

Värvades in från MoDo inför säsongen

Sampo Ranta har inte kunnat spela sedan bortamatchen mot Leksand i den andra SHL-omgången på grund av skadebekymmer.

Den 25-årige forwarden värvades in till Örebro från MoDo inför den här säsongen, efter att ha gjort 25 poäng (10+15) på 48 matcher och totalt 56 poäng på 98 matcher i SHL med MoDo under de senaste två säsongerna.



Tidigare under veckan har en annan långtidsskadad spelare i form av Filip Berglund varit tillbaka i full lagträning, men under gårdagens pass saknades Berglund och någon comeback blir det inte för den Tre Kronor-meriterade backen i kvällens match.



– Filip kommer inte att kunna spela i morgon (läs: i dag). Vi hade kanske hoppats på det men det handlar om olika moment i spelet. Han kan ju hantera spelet med puck och allt det utan problem. Men det är mer de här kampmomenten som blir svårare. Och när han känner på det sättet att han inte kan göra sig själv rättvisa så får man ta ett steg tillbaka och sikta på nästa torsdag, säger Niklas Eriksson.