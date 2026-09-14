Bekräftar stjärnvärvningen - så långt är kontraktet

Sami Niku är klar för Linköping.

Eftersom det finns en osäkerhet runt Theodor Lennström väljer Linköping HC att agera - bara dagar innan premiären i SHL. Klubben gör klart med Sami Niku, som närmast kommer från spel i Lausanne.

Tidigare idag bröts hans avtal med den schweiziska klubben. Sami Niku var tänkt att kliva in på sin tredje raka säsong i Schweiz, men kommer istället flytta till Sverige för första gången.

– När chansen att skriva på här kom var det ett enkelt beslut, säger han.

Sami Niku till Linköping

Den tidigare juniorlandslagsbacken, med två JVM bakom sig, valdes av Winnipeg Jets i sjunde rundan av NHL-draften 2015. 2018 prisades han som den bäste backen i AHL och efter att ha lämnat Nordamerika 2022 prisades han som den bäste backen i finska Liiga 2024.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Sami till Linköping Hockey Club. Vi ville stärka backsidan med en spelare som kan bidra i båda zonerna, och Sami passar den profilen perfekt. Han är en komplett back med offensiv spets, stark skridskoåkning och ett lugn med pucken. Han tar med sig mycket erfarenhet och kommer att komplettera gruppen väldigt bra, säger sportchef Broc Little.

Niku spelade 67 matcher i NHL och har också landslagsmeriter med Finland. Kontraktet med Linköping är skrivet på två år.