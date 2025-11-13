”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Unge Leo Sahlin Wallenius har missat Växjö Lakers senaste åtta matcher – men nu är försvararen redo för en återkomst till isen. Även nyförvärvet Erik Andersson är redo för debut.

– Det verkar gå bra så nu är han tillgänglig, säger huvudtränare Björn Hellkvist till SMP om Sahlin Wallenius.

Leo Sahlin Wallenius. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Det har gått mer än en månad sedan Leo Sahlin Wallenius spelade match, det var när Växjö Lakers förlorade mot Skellefteå på hemmaplan den fjärde oktober. Sedan dess har landslagsuppehållet kommit och passerat, och Växjö har hunnit spela åtta matcher.

Inför Smålandsderbyt mot HV71 är dock backen tillgänglig för spel.

– Han började lite lätt i mitten på förra veckan. Nu har han trappat upp sin träning och det verkar gå bra så nu är han tillgänglig, säger Björn Hellkvist till SMP.

Det 19-åriga löftet SHL-debuterade förra säsongen och stod för fem poäng (1+4) på 16 matcher. Den här säsongen har han noterats för två poäng (1+1) på åtta matcher. Sahlin Wallenius valdes på plats 53 av San Jose Sharks i NHL-draften 2024.

Det är även dags för det rutinerade nyförvärvet Erik Andersson, som värvades till Växjö under landslagsuppehållet, att göra debut.

