AIK lånar in Elias Lindgren.

Foto: BILDBYRÅN

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För några veckor sedan stod det klart att AIK Hockey:s tilltänkta toppback Samuel Jonsson blir borta resten av säsongen och behöver genomgå operation.

Sedan dess har Gnaget varit ute på marknaden och letat efter en ersättare. Nu ser man ut att ha hittat en - åtminstone tillfälligt.

Enligt uppgifter till Expressen lånar AIK in Elias Lindgren från Växjö Lakers. Lindgren har haft svårt att ta plats i Lakers hittills den här säsongen, som han anslöt till inför säsongen efter spel i Vimmerby HC och Södertälje SK under förra säsongen. På tio matcher har endast snittat omkring åtta minuter per match.

Det ska i första hand handla om ett korttidslån.