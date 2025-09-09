Så tippar media – de vinner SM-guld

I samband med SHL:s upptaktsträff har den samlade mediakåren tippat vilka som ska vinna SM-guld.

Brynäs IF pekas ut som favoriter till guldet.

Vilka kommer få lägga beslag på LeMat-pokalen i år? Foto: Bildbyrån

Säsongen 2024/25 var det Luleå Hockey som lade beslag på LeMat-pokalen efter att ha besegrat Brynäs IF i finalen.

Men vilka kommer att vinna SM-guld 2026?

Fem kandidater pekas ut på tisdagens upptaktsträff där den samlade mediakåren på plats har röstat på vilka som är guldfavoriter inför den nya säsongen.

Brynäs lyfts fram som den största favoriten till SM-guldet. De får hela 37 procent av rösterna under upptaktsträffen. Frölunda följer som tvåa och Färjestad är strax där bakom på tredje plats. Utanför pallplatsen får även Djurgården och Luleå en del guldtips. Anmärkningsvärt är alltså att nykomlingen Djurgården får fyra procent av guldtipsen under sin första säsong tillbaka i SHL.

Så har svensk hockeymedia tippat

SHL-säsongen inleds på lördag 19 september med en full omgång.