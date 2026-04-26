Så stor blir Björklövens budget i SHL

Festen är fortfarande igång när Per Kenttä börjar jobba. För Expressen avslöjar nu sportchefen hur stor hans Björklöven-budget blir i SHL.

– Den är jag väldigt nöjd med, säger 45-åringen till tidningen.

Per Kenttä avslöjar sin SHL-budet i Björklöven. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

25 års väntan är över för Björklöven, men redan nu kommer nästa steg: Att säkra ett nytt kontrakt i högstaligan.

Efter lördagens hyllning i Umeå öppnar nu sportchefen Per Kenttä upp om sitt lagbygge i en intervju med Expressen. Där bekräftar han bland annat att det finns fler klara spelare – utöver de 14 på kontrakt. Men det som ger en tydlig fingervisning för hur konkurrenskraftiga ”Löven” kommer att vara på marknaden är den budget man får i SHL.

Expressen menar att Kenttä haft 20 miljoner per säsong i Hockeyallsvenskan, och själv bekräftar sportchefen att det blir runt 60 miljoner i SHL.

– Jag skulle tippa på att vi lägger oss någonstans i mellanskiktet, säger Kenttä till kvällstidningen om hur den jämför sig med resten av lagen där uppe.

– Strax under säger jag spontant. Men vi ska gå igenom allt sådant på måndag är det tänkt. Preliminärt har jag fått en budget som är i de trakterna, och den är jag väldigt nöjd med. Sedan går den säkert att utveckla också, tillägger han.

Lönerna höjs för spelare under kontrakt

Per Kenttä bekräftar även att flera spelare med gällande kontrakt kommer att gå upp i lön. Det har han dock räknat in sedan tidigare. När det gäller värvningar medger han att det kommer behövas lite extra för att locka de önskade toppspelaren – som nykomling.

– Jag har absolut utgått från att man kan behöva skjuta till lite extra. Speciellt för de etablerade spelarna, säger Kenttä till Expressen.

