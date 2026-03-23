Så länge stängs de av – efter matchstraffen

Axel Rindell och Anton Johansson fick matchstraff igår. Nu stängs båda av.

Förseelserna som gav matchstraff och nu också en avstängning. Foto: Tv4.

HV71 vann även den tredje kvalmatchen och kan redan imorgon säkra sitt SHL-kontrakt – och samtidigt skicka ner Leksand iHockeyAllsvenskan. Nu står det klart att den matchen – och den eventuella match fem i Jönköping – kommer att spelas utan backarna Axel Rindell (HV71) och Anton Johansson (Leksand).

De båda stängs nämligen av i två matcher vardera, meddelar Disciplinnämnden via SHL:s hemsida.

Rindell fick igår matchstraff för en cross-checking på Michael Lindqvist medan Johansson fick matchstraff för en huvudtackling på Jonathan Ang.

Rindell och Johansson stängs av

När det gäller Rindell anger man två faktorer som anledning till beslutet:

– Avsiktlig crosschecking mot huvudet.

– Stor skaderisk.

När det gäller Johansson nämns fyra orsaker:

– Tackling från sidan mot en icke puckförande spelare.

– Den huvudsakliga kraften i tacklingen tar i huvudet.

– Motståndaren inte i någon väsentlig grad precis innan eller samtidigt som tacklingen ändrar sin kroppsposition som avsevärt bidrar till huvudkontakten.

– Skaderisk.

Rindell får betala 12 850 kronor i böter. Johansson får betala 10 000.

