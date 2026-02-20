Efter otäcka skadan – så länge blir Strandberg borta

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Växjö slog Luleå Hockey med 2–1 efter en stabil hemmainsats.

Men det kostade en otäck smäll på Sebastian Strandberg, som leddes av isen skadad.

Nu svarar Växjö Lakers kring kuggens skada.

Sebastian Strandberg slog sig illa i går. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN / COP 144 / JO0360

Efter en närkamp med den tidigare Växjö-stjärnan Brendan Shinnimin föll Sebastian Strandberg till isen. Särskilt illa tog det på benet, varpå han fick föras av isen i stora smärtor av lagkamrater.

På fredagen kommenterar Växjö händelsen, och ger en bild av läget kring Strandberg.

– Sebastian Strandberg drabbades under gårdagens hemmamatch mot Luleå Hockey av en benskada. Detta innebär att Basse kommer bli borta ett par veckor, säger Björn Hellkvist till klubben hemsida.

Den 33-årige centern har gjort 13 poäng (6+7) på 36 SHL-omgångar hittills.

Source: Sebastian Strandberg @ Elite Prospects



