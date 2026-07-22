Tappet av Viggo Björck var så klart ett tufft sådant för Djurgårdens IF Hockey. De tappade sin tilltänkta toppcenter sent och det lämnade ett gapande håll i laguppställningen.

Då hittade Marcus Due-Boje och Niklas Wikegård det bästa nyförvärvet som marknaden hade att erbjuda.

En 26-årig svensk som har levererat 95 poäng på 123 matcher i AHL. Det ger en helt annan dimension och stabilitet på lagbygget. Jag tror inte att det är en spelare som kliver in och gör 50 poäng första säsongen.

Däremot kommer han att bidra med ett tvåvägsspel som gör Djurgården till ett betydligt bättre lag. Jag tror också att några av de yngre spelarna kommer att bli bättre av en sån här kille. Jag måste också säga att jag tycker att Djurgårdens lag är något underskattat till nästa säsong.

Här är ett förslag på hur de kan formera sina forwardskedjor till nästa säsong.