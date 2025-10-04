Rycker i poängligatoppen – låg bakom segern i Växjö

SHL:s poängliga toppas av en Skellefteå-duo.

På lördagen kunde Oscar Lindberg och Rickard Hugg lägga ytterligare poäng till sina personliga konton.

Detta i samband med en stark bortaseger mot Växjö med 5–2.

Trion är stekhet. Foto: Bildbyrån

Poäng 14 och 15 kom i omgång nio. Oscar Lindberg gör nästan alltid poäng och inledningen av säsongen har varit ruggigt stark för honom. Tvåan i poängligan? Rickard Hugg som gick upp till tolv poäng denna säsong under lördagen.

Skellefteå AIK:s svängiga säsongsinledning till trots har kedjan med Oscar Lindberg, Rickard Hugg och Mikkel Aagaard varit briljant. 16 poäng från Oscar Lindberg, tolv från Richard Hugg och sex från Aagaard (varav fem mål).

Backstjärnan satte sista målet i powerplay

Mot Växjö Lakers på bortaplan – som låg tvåa inför omgången, gjorde man två bra inledande perioder och lyckades sno åt sig en tvåmålsledning.

I den tredje perioden gjorde Otto Koivola reduceringen till 1–2, innan Valter Lindberg, 19, satte trean för bortalaget. Det var talangens blott andra SHL-mål efter att ha gjort sitt första förra säsongen för Skellefteå.

Finalreprisen från 2023 gick till Skellefteå efter att ett backskott från Jonathan Pudas och ett nytt mål från Oscar Lindberg fastställt trepoängaren för bortalaget. Tre poäng blev det alltså från Oscar Lindberg.

Leo Sahlin Wallenius lyckades dock reducera till 2–5. Men Skellefteå blev första laget att vinna borta i Vida Arena i år.