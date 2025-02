Bekräftat: Klar för SHL-spel

I morse meddelade Tappara att Ruben Rafkin lämnat klubben.

Nu meddelar Örebro att den finske backen förstärker SHL-laget.

Ruben Rafkin är klar för Örebro.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar SHL-klubben Örebro att den finske backen Ruben Rafkin skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

– Vi har under en längre tid jobbat för att stärka upp vår backsida. Det känns därför väldigt bra att kunna välkomna Ruben. Det ska bli spännande att följa hans framfart i Örebrotröjan och vår förhoppning är att Ruben ska kunna komma in och hjälpa oss under sista delen av säsongen, säger sportchefen Henrik Löwdahl till sajten.

Har spelat två JVM

Rafkin kommer närmast från spel i den finska mästarklubben Tappara, som under morgonen gick ut med att 23-åringen lämnar klubben. På 33 matcher har Rafkin producerat sju poäng den här säsongen i den finska ligan.

Den 23-årige backen spelade under förra säsongen A-landskamper med det finska landslaget och har två JVM-turneringar på meritlistan.