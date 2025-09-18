Expertens kritik mot Skellefteå: ”Så otroligt bleka”

Skellefteå sköt tolv skott på två perioder och föll med 2–5 mot Färjestad.

Då var TV4:s expert Petter Rönnqvist kritisk till hur man inte fick hål på 20-årige Melker Thelin.

– Jag håller med, säger tränaren Daniel Hermansson i sändningen.

Petter Rönnqvist och Melker Thelin. Foto: Bildbyrån (montage).

”Skellefteå har mycket puck sista fyra, fem minuterna, men skapar inte någonting”



Orden kom från TV4:s expert Petter Rönnqvist med 20 minuter kvar att spela av torsdagens möte mellan Skellefteå och Färjestad. Bortalaget, som ställt 20-årige Melker Thelin mellan stolparna för första gången denna säsong, hade säkrat en 2–0-ledning genom Emil Alba och Axel Bergkvist – MEN det annars offensivt skickliga Skellefteå hade endast fått iväg tolv skott på 40 minuter.



Minerna i hemmalaget var i och med detta inte särskilt glada.



– Det är inte bra nog. Just nu för de matchen. Det ser inte ut som att vi vill att det ska se ut. ”Edgen” (saknas). Det är inte maxåkningar, och spelet fungerar inte riktigt heller. Fungerar inte det kanske man måste vinna kamper, men det gör vi inte. Vi ska upp några nivåer om vi ska vinna det här, säger Pär Lindholm till TV4 vid pausen.



Åtta av de tolv skotten Västerbotten-laget skjutet kom dessutom i andra perioden.



– Det håller inte, de här två första. Jag kan inte minnas när jag sett Skellefteå så otroligt bleka – nu på hemmaplan dessutom, kritiserar Petter Rönnqvist i sändningen.

– Jag håller med. Jag tycker inte att det är bra nog. Sista tio i andra finns det någon tendens, men första 30 är inte bra, tillägger sedan Daniel Hermansson inför tredje perioden.

Melker Thelin hyllas: ”Gör vad han ska”

Även om Melker Thelin inte hade fått särskilt mycket att göra under dessa första 40 minuter i FBK-tröjan (efter övergången), hyllades han för de ingrepp han behövt göra.



– Han hade en lugn första period. I andra får han, i powerplay-spelet Skellefteå har, ta några bra puckar. Han har haft en skön och bra resa. Han gör vad han ska. Det är inte hans fel att Skellefteå inte skjuter mer, säger Rönnqvist i TV4.



I tredje perioden fick talangen genast mer att göra när Skellefteå jagade reducering och till slut satte Jonathan Johnson 1–2 i powerplay.



Joel Kellman och Viktor Lodin såg sedan till att säkra segern för Färjestad med varsitt mål innan Pär Lindholm svarade. Kellman satte sedan 5–2, vilket blev slutresultatet.



– Jag är jättebesviken på första 30. Färjestad gör det svårt för oss, men vår insats är inte riktigt på nivå, säger Skellefteås tränare Daniel Hermansson i TV4 efter slutsignal.



Thelin debuterade i Färjestad redan 2024, men då var det på lån från Björklöven, endast för en match. Dagens match blev en revansch efter detta då han i den debuten släppte in fem puckar.