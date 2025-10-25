Färjestad har tagit ett beslut kring Ronald Knots framtid, menar Jörgen Jönsson. Nu svarar backen själv – efter sitt första mål i SHL.

– Förhoppningsvis kan det här målet hjälpa mig, säger han i TV4:s sändningen av mötet med Brynäs.

Jörgen Jönsson och Ronald Knot. Foto: Bildbyrån (montage).

När Ronald Knot, i början av september, värvades till Färjestad var det för att ersätta Magnus Nygren, men avtalet skrevs endast över sju veckor.



Nu, när sista dagen bara är några dagar bort börjar frågorna dugga tätt.



– Vi frågade Jörgen Jönsson när vi snackade med honom innan om Knot. Jörgen var mycket tydlig. ”Vi har tagit ett beslut”, men sen ville han inte säga vilket håll det lutade åt, säger TV4:s Johan Edlund i sändningen av lördagsmötet med Brynäs.



Hockeynews har tidigare uppgett att det lutar åt att backen blir kvar, men inget beslut har kommunicerats. Den 31-årige tjecken är dock tydlig, han vill vara kvar.



– Jag får en bra pass och det var helt öppet framför mig. Jag gör inte så mycket mål just nu, så jag försökte bara göra det enkelt. Det blev en turstuds, säger han i TV4 efter 2–0 mot Brynäs, hans första mål i SHL.

– Det var tufft i början att vänja sig vid allt, ny liga, nytt land, nya spelare, men jag tycker att jag gjorde det bra, fortsätter han.

– Det skulle verkligen betyda mycket för mig stanna här. Jag gör vad jag kan för att stanna, så förhoppningsvis kan det här målet hjälpa mig.

Source: Ronald Knot @ Elite Prospects