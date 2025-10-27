Ronald Knot stannar i Färjestad. Den tjeckiska landslagsbacken gjorde sitt första SHL-mål i lördags och blir nu kvar säsongen ut.

– Det var mitt mål när jag kom hit, att prestera såpass bra att de ville förlänga med mig, säger backen själv.

Ronald Knot jublar efter 0-2 under ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Färjestad den 25 oktober 2025 i Gävle.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Färjestad kommer från tre raka segrar och besegrade i lördags Brynäs på bortaplan. Då gjorde också Ronald Knot sitt första mål för värmlänningarna. Den tjeckiska backen skrev under hösten på ett korttidskontrakt med SHL-klubben.

Ett kontrakt som nu omvandlas till säsongen ut.

– Under den här tiden han har varit hos oss har vi sett prov på det vi hoppades att han skulle kunna bidra med och båda har fått funderat över framtiden, och kommit fram till att vi gillar att jobba ihop. Vi tycker att han är rörlig och ger oss ett bra tvåvägsspel, säger sportchef Rickard Wallin i ett pressmeddelande.

Ronald Knot blir kvar i Färjestad: ”Gjort allt jag kunnat”

Ronald Knot har under de senaste matcherna spelat upp mot 20 minuter per match. Målet mot Brynäs var hans första poäng i SHL. 31-åringen har också varit tydlig med att han vill stanna i Karlstad under resten av säsongen. Något som nu alltså blir verklighet.

– Jag har gjort allt jag kunnat för att visa min potential och jag är jätteglad att få fortsätta resan här i Färjestad, säger spelaren själv.

Under karriären har backen spelat både VM och OS för Tjeckien. Förra säsongen representerade han Helsingfors i Finland, och tidigare har det även blivit spel i KHL och AHL.

Source: Ronald Knot @ Elite Prospects