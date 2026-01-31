JVM-hjältens frustration: ”Inte bra alls”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå menade själva att man inte drabbats av någon baksmälla efter 8–2-segern mot Färjestad. Nu har Alfons Freij och gänget förlorat tre raka matcher sedan dess.

– Första två är inte bra alls, vi kommer inte till någonting om jag ska vara ärlig, säger JVM-hjälten i TV4.

Alfons Freij och Timrå är nu sex poäng ifrån kval i SHL. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Tre matcher har nu spelats sedan Timrå körde över Färjestad med hela 8–2. Tre matcher med samma resultat: 0 poäng.

När JVM-hjälten Alfons Freij fick på sig TV4:s headset efter lördagens 1–3-förlust mot Rögle var det tydligt vad han tyckte om dagen, och den senaste veckan.

– Ingen bra start alls. Första två är inte bra alls, vi kommer inte till någonting om jag ska vara ärlig. Vi kommer upp i tredje och visar vad vi kan göra, och spelar hockey. Men det är poängen som räknas, och tyvärr fick vi inte med dem idag, säger han och fortsätter.

– Inte bra alls. Det är poängen som räknas och det gäller att studsa tillbaka. Det är bara att ta med det bra från den här veckan… inga poäng, men… de ska in, och vi ska göra allt för det.

Alfons Freij: ”Det är för sent, tyvärr”

Hemmalagets Karson Kuhlman blev den stora förgrundsfiguren i matchen med två fullträffar, innan 3–1 kom i tom bur. Anton Lundmark gjorde Timrås enda mål. Detta i andra perioden.

– Vi spelar egentligen som starten på våra matcher för några månader sedan, säger Freij om lyftet från Timrå i tredje.

– Vi kommer ut hårt och vinner våra dueller, spelbarheten hela tiden… i en tredje period. Det har redan gått två perioder så det är för sent, tyvärr.

Inför kvällens matcher ligger Timrå nia i SHL, men har samtidigt sex poäng ner till HV71 på kvalplats.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects