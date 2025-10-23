Rögles supportrar rasar mot egna klubben i Skånederbyt mot Malmö.

Klubbdirektören Alen Bibic ska ha stoppat ett tifo som hade förberetts av supportrarna inför derbyt.

”Det är ett allvarligt hot mot läktarkulturen och vår yttrandefrihet”, skriver Green & White Tifo.

Alen Bibic kritiseras för att ha stoppat Rögle-fansens tifo inför Skånederbyt. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån & Green & White Tifo/X

Skånederbyna mellan Rögle och Malmö är oftast en av säsongens stora höjdpunkter för båda klubbarna. Rögle-supportrarna hade därför förberett ett stort tifo inför torsdagskvällens möte med ärkerivalen hemma i Catena Arena.

Men tifot syntes aldrig till inför matchstarten.

Rögles tifogrupp Green & White Tifo hade förberett ett tifo där en Rögle-spelare sitter ovanpå en Malmö-spelare i samband med en fajt. Bildens ursprung kommer från en match mellan lagen i 2016 där Rögles Kevin Marshall trycker ner Malmös Kim Rosdahl. På tifot stod budskapet ”Skalla, sparka, slå, RBK”.

Rögle-fansen kritiserar Alen Bibic: ”Kommer aldrig accepteras”

Enligt tifogruppen ska däremot tifot ha stoppats av Rögles klubbdirektör Alen Bibic. På sociala medier skriver Green & White Tifo ett inlägg med rubriken: ”Ett allvarligt hot mot läktarkulturen – Alen Bibic förbjöd vårt derbytifo”. Inlägget fortsatte sedan:

”Över 600 arbetstimmar och över 20 000 kronor lades ner på ett tifo som Rögle’s VD Alen Bibic idag klockan 12 förbjöd oss att använda. Det är ett allvarligt hot mot läktarkulturen och vår yttrandefrihet. Alen menar att budskapet, som härrör från en läktarsång, kan tolkas som uppvigling och att det skulle innebära en hård ekonomisk smäll för klubben om tifot genomfördes. Detta genom att sponsorer skulle hoppa av. Vi köper inte den förklaringen och ställer oss starkt frågande till om Alen är rätt person att leda Bandyklubben framöver. Att censurera oss kommer aldrig accepteras och om detta är Alens inställning till läktarkulturen så är vårt förtroende för honom förbrukat. Vi kommer aldrig acceptera att bli tystade av klubben, och hatet mot Mif ska ALLTID få uttryckas i ALLA dess former. Vi stod här långt innan Alen kom till klubben, och vi kommer stå här långt efter att han lämnat. Välj dina strider, för mot oss kommer du alltid förlora”, skriver Rögles tifogrupp i ett uttalande.

Under mitten av första perioden i kvällens SHL-match mellan Rögle och Malmö vecklade hemmafansen sedan ut en banderoll med budskapet ”600 timmar – 20 000 kr beslagtagits av klubbdirektören”.

Matchen pågår!