Lubos Horky har endas hunnit med 26 matcher med Rögle, men kopplas ändå ihop med en flytt hem till Tjeckien. Nu bemöter SHL-forwarden det hela.

– Alla frågade mig när jag skulle komma till Tjeckien, säger han till hokej.cz.

Lubos Horky i Rögle. Foto: Bildbyrån (montage).

När Tjeckien och Sverige ställs mot varandra under torsdagen, 6 november, kommer Lubos Horky att vara tillbaka i Ängelholm och Catena Arena. Platsen där han sedan flytten från Finland 15 februari har spelat sin hockey – i SHL, för Rögle. Ändå tvingas han nu svara på frågor om sin framtid.



När Horky pratar med hokej.cz under landslagets samling i Prag florerar det nämligen rykten om återkomst i Tjeckien, i de tidigare klubbarna Kometa Brno och Dynamo Pardubice.



– Alla frågade mig när jag skulle komma till Tjeckien, alla tog det som en avklarad sak, säger Rögle-forwarden till sajten och fortsätter om hur han fick reda på det hela under hösten.

– En dag skickade alla det till mig, men jag visste ingenting om det alls. Precis som nu var jag lycklig i Sverige och jag diskuterade varken Pardubice eller Brno. Jag vet inte var det kom ifrån. Det fanns ingen sanning i det.



Lubos Horky berättar att han, via sin agent, fick förklara för Rögle att det inte var aktuellt att lämna.



Forwarden förlängde sitt avtal med Ängelholmsklubben i april och har därmed ett avtal fram till slutet av 2025/26-säsongen. Hittills denna säsong har det blivit sju poäng (4+3) över 15 matcher.

Source: Lubos Horky @ Elite Prospects