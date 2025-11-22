Passningen: ”Ni kan väl titta och säga vad ni tycker”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs gjorde 1–0 två gånger i lördagsmötet med Rögle, men enligt Dan Tangnes borde båda dömts bort.

– Ni som har TV kan väl titta på reprisen igen och säga vad ni tycker, säger tränaren i TV4 under 2–3-förlusten.

Dan Tangnes och offside-situationen. Foto: TV4 (skärmdump/montage).

Det var fem minuter in i lördagens möte mellan Brynäs och Rögle som hemmalaget till slut fick jubla genom Linus Ölund, men alla höll inte med om att målet gjorts på ett regelrätt sätt.

När Ängelholmslagets tränare, Dan Tangnes, tog på sig hörlurarna i TV4 var han tydlig med att även detta mål borde ha dömts bort – precis som det första 1–0-målet som dessförinnan granskats när en Brynäs-spelaren stod i målgården.

– De skapar två från rushen. Ett blir bortdömt och ett borde kanske blivit bortdömt för offside, säger han i sändningen och kommer sedan med en uppmaning till TV4.

– Ni som har TV kan väl titta på reprisen igen och säga vad ni tycker.

Experterna: ”Det borde inte ha godkänts”

Och mycket riktigt, några minuter senare rullades det hela från studion.

– Den pucken är aldrig över förrän där, vilket betyder vadå? börjar Björn Oldéen.

– En meter offside, typ så, svarar Adam Johansson.

Oldéen fortsätter:

– Så det borde inte ha godkänts. Pucken ska ju vara över blålinjen.

– En millimeter, det är svårt ändå för domarna. Samtidigt står linjedomaren precis där, men jag undrar om Trivigno skymmer pucken lite för honom, svarar Johansson igen.

1–0 stod sig in i andra perioden. Väl där gjorde Linus Sandin mål två gånger om och tog Rögle till en 2–1-ledning. Matchen slutade sedan i en 2–3-förlust för Rögle efter att Bellows 2–2-mål lett till en ny granskning, samt avgörande i förlängningen från Rödin.

Markerar mot TV4: ”Då kanske ni får vettigare svar”

När Dan Tangnes sedan skulle summera i TV4 var han märkbart irriterad.

– Det finns ingen anledning att zooma ut. Jag har svårt att göra det två sekunder efter matchen. Därför är det kanske bättre att ni pratar med dem som vinner efter matcherna så kanske ni får lite vettigare svar, säger han.