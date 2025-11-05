Endast tre ombytta matcher har kommit i SHL hittills 2025/26. Under landslagsuppehållet får nu Rögles Love Gath chansen i Hockeyettan.

Love Gath i Rögle BK. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

När Halmstad Hammers gästar Tyringe under onsdagskvällen kommer Love Gath att få debutera i Hockeyettan.



Strax innan mötet meddelar klubben att man kommit överens med Rögle om ett lån för den 19-årige centern, men endast över en match. Detta då både Melker Iversen och Oscar Johnsson saknas i Hammers lag.



Love, son till profilen Mikael Gath, noterades för fem SHL-framträdanden under förra säsongen, men har hittills endast varit ombytt vid tre matcher under 2025/26. I Rögles U20-lag är han kapten.



– Fruktansvärt skönt att få komma in och få bidra med ett poäng, självklart skönt… Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är egentligen i chock, sade han i TV4 efter första poängen (en assist) i SHL-debuten 28 januari 2025.

– Det är ju drömmen såklart, att få göra det (spela i SHL) i Rögle där jag är uppväst och uppfostrad är oerhört kul, fortsatte han.

