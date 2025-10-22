Rögles Gregor Biber och Linus Sjödin utgick när Ängelholmarna drabbade samman med Djurgården på bortaplan – sedan dess har de inte kommit till spel. Nu står det klart att båda blir borta fram till landslagsuppehållet i november.

– Vi tar hellre det säkra före det osäkra, säger Dan Tangnes till Helsingborgs dagblad.

Gregor Biber och Linus Sjödin. Foto: Mathias Bergeld/Maxim Thore.

Det var i början av oktober som Rögle åkte till Hovet för att drabba samman med Djurgården.

Under matchen tvingades både Gregor Biber och Linus Sjödin att lämna isen, Biber efter en otäck kollision med Djurgårdens Marcus Krüger och Victor Eklund. Sedan dess har båda spelarna varit uppsatta på skadelistan, nu står det klart att varken Biber eller Sjödin kommer komma till spel innan landslagsuppehållet i november.

– Vi har bestämt att de inte kommer att vara tillgängliga för spel innan uppehållet. Vi har fem matcher kvar innan dess, två denna veckan och tre nästa. ”Sjödda” har en muskelskada som hållit honom borta och tiden är för knapp om han ska hinna träna ordentligt, säger Dan Tangnes till HD.

Löftets skräckskada

Gregor Biber kolliderade med Marcus Krüger och Victor Eklund när alla tre letade efter en studsande puck. 19-åringen blev sedan liggandes på isen och tvingades bäras ut på bår. Rögle var snabba med att meddela att försvararen var okej sett till händelsen, men att han dragit på sig en hjärnskakning.

– Jag var orolig för att han var medvetslös nästan direkt, sade DIF-kaptenen till Hockeysverige efter matchen.

Nu har backen dock drabbats av ett smärre bakslag.

– Han stegrade träningen och fick sedan lite känningar igen och då fick han ta ett kliv tillbaka och börja om. Han mår mycket bättre redan nu, men vi tar hellre det säkra före det osäkra, meddelar Dan Tangnes i HD.