Mark Friedman utgick i lördags efter att ha fått en stenhård tackling av Glenn Gustafsson.

Nu ger Rögle besked om stjärnbacken.

– Vi bedömer inte att han har någon hjärnskakning, säger fysioterapeuten Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad.

Mark Friedman klev av efter tacklingen från Glenn Gustafsson i lördags. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I lördagens match mellan Örebro och Rögle tvingades Mark Friedman kliva av med en skada precis i slutminuterna. Detta sedan han fick en tung bröstvärmare av Örebros lagkapten Glenn Gustafsson. Friedman låg knockad på isen en stund innan han tog sig upp på benen för att sedan åka rakt ut i omklädningsrummet.

Rögle har redan spelare som Dennis Everberg, Anton Bengtsson och Josh Dickinson på skadelistan och därför vore det ett tungt slag för skåningarna ifall de även skulle tappa Mark Friedman som varit en av SHL:s bästa backar under hösten.

Under måndagen kommer nu Rögle med ett första svar om Friedmans status. De ger ett lugnande besked och menar att toppbacken skulle kunna vara aktuell för spel i torsdagens match mot Timrå om allt går bra.

– Det var tuffa slutminuter av matchen för honom. Vi bedömer inte att han har någon hjärnskakning, men sedan är han lite omtöcknad. Statusen på Mark är dag för dag, vi börjar med att se om han kan gå på is eller inte i morgon (tisdag) och sedan tar vi det därifrån, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad.

Positivt besked för Rögle: ”Ska kunna spela på torsdag”

Till torsdagens möte med Timrå ser Rögle även ut att få ett tillskott i laget igen. Linus Sjödin har inte spelat sedan andra oktober efter att ha klivit av med en skada i matchen mot Djurgården. Men nu är Sjödin återhämtad och redo för spel igen.

– Han har gjort ett riktigt hästjobb när han varit utanför och byggt upp sin fysik. Planen är att coacherna ska kunna ha med honom på torsdag om de vill det, säger Christopher Alvengrip.

Gällande trion Dennis Everberg, Anton Bengtsson och Josh Dickinson har Rögle däremot inga nya uppdateringar. Everberg väntas bli borta året ut medan Rögle har förhoppningar om att både Bengtsson och Dickinson ska kunna spela efter landslagsuppehållet.

