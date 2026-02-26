”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robin Kovács gjorde båda målen för Linköping i 3-2-förlusten mot Växjö.

Samtidigt drog han även på sig en kostsam utvisning – och kritiseras av TV4-experten Petter Rönnqvist.

– Han är ju briljant men det här är så onödigt, säger Rönnqvist.

Robin Kovács utvisning mot Växjö blev minst sagt kostsam. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

Linköping har det riktigt tufft i SHL just nu och under torsdagskvällen kom lagets femte raka förlust. LHC:s enda räddning på sistone är att lagen bakom, främst HV71, inte har tagit tillvara på chansen och närmat sig bakifrån. Linköping ligger därmed fortsatt fem poäng före i kampen om att undvika kval.

I bortamatchen mot Växjö hamnade LHC i ett 3-0-underläge innan de snyggade till siffrorna och förlorade med 3-2. Efteråt var tränaren Mikael ”Musse” Håkanson kritisk mot lagets disciplin då Växjö gjorde två PP-mål, först efter att Linköping åkt ur för sex man på isen och sedan visades Robin Kovács också ut för en tackling.

– Jag är besviken för vi sade innan att vi skulle vara grymt disciplinerade i dag. Ändå tar vi ”en sexa” och pinchar bort oss så att de får 2-0 och det är tufft. Sedan har vi en massa kontringar som vi inte tar vara på. Det är surt för vi var verkligen dedikerade att vi inte skulle göra så mycket misstag. Sedan gör vi ändå två som kostar två mål, det är tufft såklart, säger Håkanson till TV4 efter förlusten.

Robin Kovács delade ut en tackling i ryggen på Växjöbacken Brian Cooper i början av tredje perioden. Kovács fick då en femminutersutvisning, men inget matchstraff, för boarding. I det efterföljande PP-spelet kunde Växjö sätta 3-0-målet som säkrade segern. Mikael Håkanson fick sedan frågan av TV4 hur han skulle hantera Kovács och lagets disciplin efter utvisningen.

– Det tar vi internt, sade ”Musse” Håkanson som svar innan intervjun tog slut.

Petter Rönnqvist kritiserar Robin Kovács: ”Onödigt”

Även om Robin Kovács satt utvisad vid 3-0-målet klev han sedan fram och sköt båda Linköpings mål för att skapa nerv i matchen. Det räckte dock inte till poäng för Linköping. Efteråt är TV4-experten Petter Rönnqvist kritisk till Kovács och utvisningen som leder till att Växjö kan vinna matchen.

– Jag vet inte, nu får jag väl samtal av Kovács som säger att jag inte ska vara kvar och ha det arbetet. Han är ju briljant, och vi kommer se att han gör två mål efter det här, men det här är så onödigt. Växjö gör mål i powerplay också. Det är som när man var liten och byggde en koja, så rev man kojan och bygger sedan upp den igen. Det är ju det som Kovács gör efteråt. Han gör de här två målen, men han ser ju också till att det blir 3-0 till Växjö innan det också, säger Rönnqvist i TV4:s studiosändning efter kvällens SHL-omgång.

Expertkollegan Johanna Lagus var däremot inte lika hård mot Kovács efter utvisningen.

– Han sitter ju på så mycket kvalitéer själv och känner nog ruggigt dåligt samvete också. Då är det ändå tacksamt att han, på något sätt, ändå kan göra någonting för att släta ut siffrorna på slutet.

Linköping har nu fem raka förluster och står kvar på 55 poäng. De ligger nu två poäng före Örebro, men har som sagt fortfarande fem poäng ner till HV71 som är under kvalstrecket.

Växjö – Linköping 3–2 (0-0,2-0,1-2)

Växjö: Reid Gardiner 2, Eemeli Suomi.

Linköping: Robin Kovács 2.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects