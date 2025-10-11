Robin Kovács låg bakom nästan allt när Linköping bortaslog Brynäs med 7-4. Han gjorde två mål, två assist – och hamnade i en kort dispyt med en i hemmapubliken.

– Det var någon gammal gubbe som pekade finger, säger Kovács.

Robin Kovács ”grät” mot publiken.

Foto: TV4.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Robin Kovács är glödhet just nu. Med sju poäng på de tre senaste matcherna är Linköpings spjutspets en av SHL:s mest formstarka spelare.

Och idag fick man allt som man kan få av Robin Kovács. Två mål, två assist – och en given rubrik efter att han både simulerat gråt och gjort en handrörelse som signalerade ”snack” i riktning mot Brynäspubliken efter att han åkt på en tvåminutare i den andra perioden.

Efter matchen förklarade han gesterna.

– Det var någon gammal gubbe som stod och pekade finger åt mig. Så det var bara kul att visa lite känslor tillbaka, förklarar Kovács.

Foto: Tv4.

”Som bäst när han ligger på gränsen”

På presskonferensen efter matchen sade assisterande tränare Mattias Zackrisson att han gillade vad han såg av Kovács.

– Han gör en jättebra match. Han är ju som bäst när han ligger på gränsen och idag var han het. Kul att han fick utdelning också.

Robin, håller du med om att du är som bäst när du ligger på gränsen?

– Ja, men så är det väl. Det är när jag legat där som jag spelat som bäst, säger Kovács.

– Han (Zackrisson) har varit på mig lite. Han tycker jag varit lite för snäll där ute på isen. Men jag har haft lite fokus på annat i år. Det är nog för att vi hade en lite tyngre start, och så har jag fått en annan roll i laget. Som lite mer av en ledande spelare. Det är en fin balans, det där.

Kovács säger också att han fått en lite mer defensiv roll den här säsongen.

– Vi har fått ta lite fler defensiva tekningar och fått ett större ansvar. Då ska man flytta allt från egen zon och upp till anfallszon, samtidigt som det är viktigt att hålla korta byten för att man ska orka en hel match. Därför var det otroligt skönt att vi fick utdelning i vår kedja idag. Och vi hade bud på mycket mer också.

LHC saknade ikväll Remi Elie, Nick Shore och Jakub Vrána. Shore kastade in handduken kort före nedsläpp.

Ni har ju en del forwards borta också, gör det att du känner ett ännu större ansvar att vara en ledande spelare?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag känner alltid ett stort ansvar, och framför allt i år har jag fått en större roll som ledare. Då spelar det ingen roll om det är stora namn borta. Loke (Krantz, SHL-debutant) som kommer in idag gör det också fantastiskt bra.

Robin Kovács har efter den senaste tidens poängexplosion klättrat upp till en delad niondeplats i SHL:s poängliga, med 6+5 på elva matcher.