Erik Norén hann bara spela lite knappt två minuter. Sen tvingades han åka till akuten.

– Han fick en skärskada i armen, säger assisterande tränare Mattias Zackrisson.

Erik Norén utgick med en otäck skada.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Linköping vann med 7-4 mot Brynäs på bortaplan och tog sin fjärde raka seger. Men det var också en dyrköpt trepoängare.

Redan inför matchen tvingades Nick Shore kasta in handduken. Han adderades därmed till den frånvarolistan som även inkluderade två andra stjärnforwards: Jakub Vrána och Remi Elie.

– Jag vet en del om honom, men han spelade inte idag. Vi får se om han spelar på torsdag, säger Linköpings assisterande tränare Mattias Zackrisson som bekräftade att nyckelspelaren är aktuell nästa match.

I Nick Shores frånvaro fick Loke Krantz, en av Sveriges många talangfulla forwards födda 2007, göra SHL-debut.

– Han är jätteduktig. Han är mogen och vågar hålla i pucken, som jag tycker vi haft lite problem med. Han gav oss en trygghet.

Men för backen Erik Norén lär en längre frånvaro vänta. Norén lämnade matchen redan efter ett par byten och sågs hålla för sin arm när han lämnade isen. Där kommer Zackrisson med desto dystrare besked.

– Han fick en skärskada på armen, så det var lite otäckt. Han fick åka till akuten för att sy. Men mer vet jag inte just nu.