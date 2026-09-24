Herman Liv storspelade direkt i debuten för HV71.
Herman Liv storspelade direkt i debuten för HV71.
Foto: Bildbyrån/Montage
Krönikor

OLAUSSON: En ny HV-hjälte är född

Publicerad 24 september 2026 21:18
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Herman Liv-eran i HV71 är här.
Efter 20-åringens storspel i debuten mot Skellefteå konstaterar Robin Olausson att en ny HV-hjälte är född.

Två spelare gjorde debut för HV71 under torsdagskvällen. Herman Liv klev in mellan stolparna för sin SHL-debut medan stjärnvärvningen Pavol Regenda klev in i laguppställningen efter att ha anslutit till i början av veckan. Det var så såklart mycket som kom att kretsa kring de båda debutanterna i kvällens match.

Herman Liv hamnar, av förklarliga skäl, i blickfånget och 20-åringen fick en tuff uppgift direkt i sin SHL-debut genom att ställas mot regerande mästarna Skellefteå. Han fick då en en väldigt svettig första period där Skellefte sköljde över HV helt och hållet. Herman Liv såg då till att hålla siffrorna nere i anstormningen och utan hans spel i kassen hade Skellefteå garanterat haft en betydlig större ledning än 1-2 efter första och 2-3 efter andra. 

Herman Liv blev hjälte för HV71 i SHL-debuten

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Den här artikeln handlar om:

HV71Herman LivSHL