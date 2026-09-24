Två spelare gjorde debut för HV71 under torsdagskvällen. Herman Liv klev in mellan stolparna för sin SHL -debut medan stjärnvärvningen Pavol Regenda klev in i laguppställningen efter att ha anslutit till i början av veckan. Det var så såklart mycket som kom att kretsa kring de båda debutanterna i kvällens match.

Herman Liv hamnar, av förklarliga skäl, i blickfånget och 20-åringen fick en tuff uppgift direkt i sin SHL-debut genom att ställas mot regerande mästarna Skellefteå. Han fick då en en väldigt svettig första period där Skellefte sköljde över HV helt och hållet. Herman Liv såg då till att hålla siffrorna nere i anstormningen och utan hans spel i kassen hade Skellefteå garanterat haft en betydlig större ledning än 1-2 efter första och 2-3 efter andra.

Herman Liv blev hjälte för HV71 i SHL-debuten