Bosse Meijer gör sitt första mål i SHL.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Med skador på Nicklas Lasu och Erik Thorell blev Bosse Meijer, född 2008, andrecenter i Frölunda HC under torsdagen. Luleå Hockey stod för motståndet i vad som var tredje SHL-omgången för säsongen, och det såg tidigt ut att bli en jämn historia.

Jämn var dock verkligen inte vad andra perioden blev.

Gästerna vände 0–1 till hela 6–2, och de där sex fullträffarna kom alla inom drygt åtta minuters spel – de sista tre inom 50 sekunder (!). Mitt i allt detta, som en nyckel i vändningen, fanns just Bosse Meijer. Stortalangen som hyllades stort för sitt spel under försäsongen.

– Lite nötåtgärd att gå in som center, född 2008, men VILKET SKOTT. Det är helt makalöst, sa TV4:s Petter Rönnqvist vid 5–1-målet.

Fullträffen stod 17-åringen från Ulricehamn för, och det via direktskott från distans. Målet var hans första i SHL.

– Jag tänkte: "det där är ingen målchans". Jag tycker inte att Ward heller har sin bästa period. Det är en riktigt bra bössa, men Ward står helt still, det är fri sikt, fortsatte Rönnqvist i sändningen.

Bosse Meijer om galna målet: "Det är lite flyt"

Raketen var dock inte Bosse Meijers första poäng i matchen. Både vid 1–1 från Graeme Clarke och 3–1 från Max Westergård noterades nämligen 17-åringen för assistpoäng. Succén var total och hyllningarna tog vid i paus.

– Vi känner att vi inte är nöjda med första, tappar aldeles för mycket puckar, alldeles för dåligt passningspel. Nu i andra får vi väldigt mycket anfall, säger löftet till TV4 och fortsätter om målet.

– Det är lite flyt. Jag försöker ropa in den och får den. Sen var det någon sorts dykning där (på pucken). Tur, men gött att den gick in.

Under förra säsongen var. 08:an med och säkrade guld i U18-VM, och nu är han även JVM-aktuell till vintern. Inte minst efter dessa tre poäng, hans första i högstaligan.

– Det är klart, det har gått snabbt, men samtidigt har jag tränat hårt hela sommaren och känner att jag är redo för detta nu. Det känns bra, säger han själv om den stora rollen i Frölunda.

Luleå – Frölunda: 3–7 (1–0, 1–6, 1–1)

Luleå: Joona Koppanen, Filip Eriksson, Valtteri Puustinen.

Frölunda: Graeme Clarke (2), Linus Högberg, Max Westergård (2), Bosse Meijer och Jacob Petersson

