Robin Kovács avsked: ”Pengakåta divor”

Under Valborg utnyttjade Robin Kovács sin klausul för att bryta med LHC. Nu bryter han tystnaden och tar avsked på sociala medier.

”Framtiden ser ljus ut för LHC nu när alla pengakåta divor är borta”, skriver han på Instagram.

Robin Kovács har nu lämnat LHC. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter en tids ihärdiga rykten gick AIK, i onsdags, ut med att Robin Kovács-förhandlingarna kollapsat. Men ett dygn senare kom ändå beskedet att SHL-stjärnan utnyttjat sin klausul för att bryta kontraktet med LHC i förtid.

– Robin hade en out-klausul i sitt kontrakt som han har valt att nyttja. Vi vill tacka Robin för hans insatser i Linköping och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, sa sportchefen Broc Little på klubbens hemsida strax innan deadline under Valborgsmässoafton.

Vad detta innebär är ännu inte klart, men efter Kovács tidigare kritik mot LHC kan vi gissa att uppbrottet inte varit helt gemytligt.

När den 29-årige forwarden nu bryter tystnaden på sina egna sociala medier får vi även samma bild.

”Tack för två fina år. Tack till alla lagkompisar, tränare och alla runt klubben. Vi levde inte upp till förväntningarna på isen men det gjorde ni på läktaren. PS. Framtiden ser ljus ut för LHC nu när alla pengakåta divor är borta”, skriver han på Instagram.

Robin Kovács gjorde två säsonger i Linköping. Under den senaste stod han för hela 47 poäng (23+24).