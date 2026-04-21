Under tisdagen har Expressen rapporterat att Robin Kovacs är överens med AIK. Nu bemöter LHC-profilen ryktena.

– De har inte varit intresserade, säger Kovacs till Corren och riktar hård kritik mot SHL-klubben.

Robin Kovacs ser ut att lämna Linköping – för AIK.

Tidigare under dagen kom det uppgifter från Expressen att Robin Kovacs är överens med AIK, trots två år kvar på kontraktet med LHC. Profilen har sålt sitt hus i Linköping och enligt källor till Corren ska han även ha tömt sitt skåp i omklädningsrummet – minst sagt är det mycket som pekar på att 29-åringen inte blir kvar i stan.

Kovacs har ringt upp Corren där han förtydligar att inget är klart än, samtidigt som han uttrycker en stor besvikelse gentemot Linköping.

– Jag känner att jag hade ett bra år och att jag hjälpte det här laget otroligt mycket förra säsongen. Inte bara på isen utan allt runt omkring som folk inte vet om. Att då vara negativ, det tycker jag är sjukt tråkigt. Det känner jag mig besviken över, säger LHC-profilen till Corren.

Har velat omförhandla: ”De har inte varit intresserade”

Kovacs tycker att mycket han får mycket negativt till sig från klubben, bland annat att han spelar egoistiskt.

– Det blir ofta; han tänker bara på sig själv och sina poäng. För att klubben och laget skulle vinna matcher och spela bra fick jag offra ganska mycket under säsongen. Sen kom poängen ändå. Det är mycket som folk och fans inte vet. En dag ska jag gå ut och berätta exakt allting. Då kommer fans och alla förstå.

Om Expressens uppgifter stämmer ska Kovacs ha en muntlig överenskommelse med AIK, med en lön på 350 000 kronor i månaden.

– Det är ingenting som är hundra än. Vi har försökt att ha dialog med Broc (Little, sportchefen) om att eventuellt vara kvar och försöka förlänga mitt kontrakt här. Men de har inte varit intresserade, säger Kovacs.



Source: Robin Kovács @ Elite Prospects