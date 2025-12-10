”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robin Hanzl är på väg mot en comeback i Malmö. Centern har inte spelat match sedan i slutet av oktober.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Malmö har fått vara utan Robin Hanzl i snart två månader. Den tjeckiska stjärncentern har inte spelat match sedan den 23 oktober mot Rögle. På de första 13 matcherna hann veteranen med att leverera åtta poäng. 36-åringen är en viktig spelare för skåningarna och nu är han snart tillbaka i spel.

Via sin hemsida meddelar Malmö att han är tillbaka i träning. Nu är det också nära en comeback.

”Robin har återgått till träning med laget. Hans rehabilitering har gått enligt plan, och rådande fokus är att göra honom spelklar så snart som möjligt,” skriver klubben.

Robin Hanzl gjorde förra säsongen 23 poäng på 48 matcher. Malmö är just nu inne i en bra trend och har efter en lång förlustsvit kommit upp på topp sex igen. Deras nästa match är mot Leksand den 18 december på bortaplan.