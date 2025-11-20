”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand fortsätter gå tungt.

När Robin Christoffersson fick SHL-debutera i kassen förlorade Leksand på nytt med 4-1 hemma mot Växjö.

Leksand förlorade hemma i Robin Christofferssons SHL-debut. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Förra veckan åkte Leksand på två storförluster mot bottenkonkurrenterna Linköping (1-6) och HV71 (0-5) och halkade ner som ny jumbo i tabellen. Den här veckan är Leksand tillbaka på hemmaplan igen och jagar då ett trendbrott. Till kvällens match mot Växjö valde Leksand att ställa Robin Christoffersson mellan stolparna och målvakten får därmed göra SHL-debut.

Men Christoffersson och Leksand fick en mardrömsstart på matchen. Bortalaget kom ut starkast och skaffade sig också ett tidigt försprång. 0-1 kom efter 5:31 där Växjö-kaptenen Joel Persson klev fram och blev målskytt. Bara drygt två minuter senare kom nästa kalldusch för Leksand när Sebastian Strandberg utökade Växjös ledning. När 20 minuter hade spelats var ställningen 2-0 till Växjö som också vann skotten med hela 15-6. Christoffersson hade alltså haft en hel del att göra i sin första period i SHL.

– Det är inte tillräckligt bra. Vi måste tävla hårdare där ute. Vi måste vara lite mer på tårna, sätta press på dem och vara lite hårdare. Tävla mer helt enkelt, säger Leksands forward Wiktor Nilsson till TV4 under pausen.

Tredje raka förlusten för Leksand

Mittperioden blev sedan jämnare och präglades av utvisningar, men Leksand har fortsatt hopplöst svårt att göra mål i powerplay. Det blev därmed mållöst men i tredje perioden small det igen bakom Christoffersson i Leksandskassen. Efter mindre än tre minuters spel utökade Växjö till 3-0 när Dylan McLaughlin såg till att skjuta bortalaget mot tre poäng.

Leksand skapade ett antal chanser i slutet av matchen men Adam Åhman stod för flera högklassiga räddningar. Men målet skulle till slut komma. Med drygt tre minuter kvar att spela fick Leksand efterlängtad utdelning i powerplay. Wiktor Nilsson sköt sitt första mål för Leksand när hemmalaget spelade fem-mot-tre. Men Kalle Kratz kunde sedan sätta den definitiva spiken i kistan med sitt 4-1-mål för Växjö i tom kasse.

Efter uppehållet har Leksand nu tre raka förluster med hela 2-15 i målskillnad. Robin Christoffersson räddade 26 av 29 skott i sin SHL-debut för moderklubben Leksand, som alltså slutade med förlust.

– Det är självklart tråkigt. Vi ligger riktigt risigt till där nere och man vill ju ta poäng såklart. Det är tajt där nere så om man hade lyckats ta tre poäng hade vi klättrat i tabellen, säger Christoffersson till TV4 och fortsätter:

– Det är en svag start men jag tycker att vi kommer upp och ger det en ärlig chans. Men pucken vill inte in. Det är en tuff väg upp.

Leksand – Växjö 1–4 (0-2,0-0,1-2)

Leksand: Wiktor Nilsson.

Växjö: Joel Persson, Sebastian Strandberg, Dylan McLaughlin, Kalle Kratz.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects