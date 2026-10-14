Robertsson om Malmös problem: "Pratat en hel del"

Bert Robertsson har ingen panik för Malmös dåliga boxplaystatistik.

Efter sju spelade matcher ligger Malmö Redhawks i mitten av tabellen. Senast åkte laget på en tung förlust mot Färjestad BK , där två av fyra utvisningar resulterade i baklängesmål. Problemen i boxplay har varit tydliga under säsongsinledningen och med en effektivitet på endast 50 procent är Malmö sämst i ligan.

I en intervju med Sydsvenskan förklarar assisterande tränare Bert Robertsson, som har hand som backarna, om lagets boxplay.

– Vi har ingen panik. Men det är klart att vi behöver få den kategorin i spelet att bli bättre. För att vi ska på riktigt utmana och hålla matcher jämna.

Totalt sett har Malmö släppt in 22 mål den här säsongen. 11 av dessa är i boxplay.

Tabellen speglar boxplaystatistiken

Högst upp i tabellen hittar vi Färjestad, Frölunda HC och Skellefteå AIK. Detta speglar sig även i statistiken för boxplay. De alla tre lagen går in på topp fyra statistiskt inklusive Rögle BK på bäst boxplay hittills. Som Robertsson förklarat är det ingen panik över den dåliga siffran Malmö har. Han fortsätter dock berätta att de jobbar med justeringar för att statistiken ska bli bättre.

– Vi har pratat en hel del om vår aktivitet och synkronisering i pressen. De mest framgångsrika boxplaylagen i ligan är väldigt aktiva. Så det finns förbättringspotential, absolut. Och vi är på bollen. Vi håller på att sätta ett system och en förståelse för vad vi ska göra ute på isen.

Rollfördelning

Sydsvenskan rapporterar även att mycket av Malmös träningar består av att träna på powerplay och boxplay. Det är nya spelare i boxplaytill den här säsongen och det är viktigt att få till en rollfördelning där spelarna vet vad deras roll på isen är. Robertsson vet vad han vill se mer av.

– Vi behöver bli bättre på att vinna tekningar, få pucken ut ur zon. Vi behöver bli bättre på att vinna lösa puckar. Så vi har några sådana moment i spelet som vi behöver bli mycket bättre på. Vi har också en tendens att släppa för många ohotade skott, att vi inte har press på den som skjuter.

Malmö spelar sin nästa match imorgon mot Örebro Hockey.