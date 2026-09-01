Robert Rosén ska förevigas i Växjö.

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912 matcher. 265 mål. 381 assist. 646 poäng.

Fyra SM-guld.

Robert Rosén är en av Växjö Lakers största genom tiderna, om inte den största. Han gjorde sammanlagt 16 säsonger i Växjö-tröjan och har varit med varje gång när klubben blivit svenska mästare, 2015, 2018, 2021 och 2023.

Nu kommer 39-åringen att förevigas i Vida Arena. Växjö Lakers meddelar att Rosén kommer att få sin tröja, med nummer 87, hissad i taket av arenan i samband med en hemmamatch mot Brynäs 9 januari 2027.

– Minns min första dag i Lakers och hade då ingen tanke att det skulle bli så väldigt många år och matcher i den grymma organisationen. Det känns nu väldigt overkligt och väldigt hedrande att få denna stora uppskattning och något som jag är oerhört tacksam för och de gör mig väldigt glad och stolt, säger Rosén på klubbens hemsida.

Robert Rosén är fjärde spelaren i Växjö Lakers att få tröjan hissad

Robert Rosén är den spelare som har gjort överlägset flest mål, assist och poäng i Växjö Lakers historia. Sett till matcher är han endast slagen av Erik Josefsson som har flest matcher för klubben.

Rosén blir den fjärde spelaren någonsin att få sin tröja i taket av Vida Arena. Från och med nästa år kommer han att göra Johan Markusson (#38), Liam Reddox (#85) och Erik Josefsson (#60) sällskap.

Robert Rosén kommer från Alvesta och flyttade till Växjö Lakers redan som junior 2005. Rosén kom att spela två säsonger i HockeyAllsvenskan med Växjö innan han värvades till MoDo i Elitserien. Inför säsongen 2011/12 flyttade Rosén till AIK där han tog ligan med storm och vann poängligan med 60 poäng på 55 matcher. Efter säsongen i AIK vände Rosén hem till Växjö Lakers igen då klubben tagit steget upp till Elitserien 2011.

Därefter har Rosén varit en av SHL :s allra bästa centrar under ett decennium, förutom två år i KHL mellan 2018 och 2020. Robert Rosén lade skridskorna på hyllan 2024 men gjorde sedan comeback i Växjö under säsongen 2024/25 innan han till slut avslutade karriären.

Totalt noterades Robert Rosén för 445 poäng på 618 SHL-matcher. Han är därmed på 18:e plats i SHL:s poängliga genomtiderna.